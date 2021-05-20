اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. واحتفالات تعم شوارع غزة (فيديو وصور)

دخل اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل، حيز التنفيذ، بعد 11 يوما من التصعيد وعمليات القصف المتبادلة.

جاء ذلك نتيجة مساع مصرية حثيثة أفضت للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وحتى الدقائق الأخيرة من التصعيد، واصلت الفصائل الفلسطينية المسلحة إطلاق رشقات صاروخية تجاه عدد من المدن والبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، فيما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات قصف بالمدفعية لعدد المناطق على الحدود الشرقية للقطاع.

Célébrations de la victoire Gaza a gagné la bataille, mais la guerre ne prendra pas fin tant que l'occupation ne quittera pas notre pays. Vive la Palestine libre#FreePalestine #FreePalestine #gaza#غزة_تنتصر pic.twitter.com/MplY0Svn0l — Roqayh #FreePalestine #Gaza 𓂆✌🏼🇵🇸 (@roqayhmohammd) May 20, 2021

وخرج آلاف الفلسطينيين مع الدقائق الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلى شوارع قطاع غزة، للاحتفال بانتهاء واحدة من أقسى المعارك التي شهدها القطاع، فيما صدحت مساجد القطاع بتكبيرات العيد.

فرحة في غزة الآن .. الجميع في الشوارع يحتفل#غزة_تنتصر pic.twitter.com/NMFdSi827h — خربشة وطن (@home_jor) May 20, 2021

وفي الضفة الغربية، خرجت مسيرات احتفالية بعدد من المدن احتفالا بـ“انتصار المقاومة“.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد أدى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى سقوط 232 شهيدا من بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسناً، إضافة إلى إصابة 1900 آخرين بجراح مختلفة.

كما أدى إطلاق الصواريخ الفلسطينية إلى مقتل 12 إسرائيليا وإصابة مئات آخرين ما بين إصابات بجروح أو بحالات هلع، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 4200 صاروخ انطلقت من قطاع غزة، فيما شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 1900 غارة على قطاع غزة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني.