قصف متبادل بين إسرائيل وفصائل غزة قبيل بدء وقف إطلاق النار

تبادلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من الخميس، عمليات القصف، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة لـ“إرم نيوز“، إن الطيران الإسرائيلي قصف عدة أهداف وسط وغرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي طالب عائلتين بإخلاء منزليهما تمهيداً لقصفها، فيما كثفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحليقها في سماء القطاع.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً فلسطينياً شمال قطاع غزة، فيما قصفت أهدافاً وأراضي زراعية بمدينتي رفح وخانيونس جنوب القطاع، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدداً من القذائف تجاه منازل المواطنين شرق القرارة والزنة شرقي مدينة خانيونس.

وفي السياق، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إنه بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي عدداً من الغارات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الفصائل الفلسطينية ردت برشقة صاروخية تجاه بلدات الغلاف.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فقد دوت صافرات الإنذار دوت في مناطق حوليت وصوفا وكرم أبو سالم وسديه أبراهام وأفشالوم وياتيد، وذلك على إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من قطاع غزة تجاه بلدات الغلاف.

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام عبرية، أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، وافق على وقف إطلاق النار، لإنهاء جولة التصعيد مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس أنها ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ما التزمت به إسرائيل، فيما هدد الجناح العسكري للحركة بـ“توجيه ضربة صاروخية تغطي كل إسرائيل، إذا لم تلتزم باتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار“.