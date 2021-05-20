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"القسام": علقنا تنفيذ ضربة صاروخية تغطي كل إسرائيل لحين التأكد من التزامها بالتهدئة
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 20:59 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 21:15 GMT

"القسام": علقنا تنفيذ ضربة صاروخية تغطي كل إسرائيل لحين التأكد من التزامها بالتهدئة

أكدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الخميس، أنها علقت ضربة صاروخية تغطي جميع الأراضي الإسرائيلية بانتظار التزام إسرائيل باتفاق التهدئة، الذي سيدخل حيز

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المصدر: غزة – إرم نيوز

أكدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الخميس، أنها علقت ضربة صاروخية تغطي جميع الأراضي الإسرائيلية بانتظار التزام إسرائيل باتفاق التهدئة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثانية من فجر الجمعة.

وقال الناطق باسم ”القسام“: ”أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، ولكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة“.

وأضاف: ”قيادة الاحتلال أمام امتحان حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجراً“.

وكانت حركة حماس أكدت أن مصر أبلغتها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: ”تم إبلاغنا من الأشقاء في مصر أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة يبدأ الساعة ٢ فجر الجمعة 21 مايو/أيار 2021“.

وأضاف، في بيان له، أن ”المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال“.

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