العراق.. ائتلاف دولة القانون يرشح نوري المالكي لرئاسة الوزراء

أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، اليوم الخميس، ترشح الأخير إلى رئاسة الحكومة المقبلة.

ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات نيابية مبكرة، في تشرين الأول أكتوبر المقبل، وسط تنافس سياسي محموم بين الكتل والأحزاب.

وقال النائب عن الائتلاف كاطع الركابي، في تصريح صحفي، إن ”رئيس الائتلاف نوري المالكي هو مرشحنا لرئاسة الحكومة في حال الحصول عليها“.

وأضاف أن ”الائتلاف لا يسعى للحصول على منصب رئاسة الوزراء في الفترة القادمة، لكننا نريد تقديم الخدمة للمواطن بغض النظر عن حصولنا على منصب رئاسة الوزراء من عدمه“.

وخلال فترة تأسيس التحالفات، تشكلت عدة ائتلافات كبيرة من الكتل الشيعية، أبرزها الكتل الأربع الرئيسة، وهي ”التيار الصدري“ بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، وتحالف ”الفتح“ المدعوم من إيران، و“دولة القانون“ بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و“قوة الدولة الوطنية“ بقيادة عمار الحكيم، المتحالف مع كتلة ”تحالف النصر“ التي يتزعمها حيدر العبادي.