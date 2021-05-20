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حريق ضخم في أحد أكبر مصانع قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي (فيديو)
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 18:42 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 19:45 GMT

حريق ضخم في أحد أكبر مصانع قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

اندلع حريق ضخم في أكبر مصانع قطاع غزة، بعد استهداف المدفعية الإسرائيلية للمدينة الصناعية شرق مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمه "تعمل على

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المصدر: غزة - إرم نيوز

اندلع حريق ضخم في أكبر مصانع قطاع غزة، بعد استهداف المدفعية الإسرائيلية للمدينة الصناعية شرق مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمه ”تعمل على السيطرة على حريق ضخم اندلع في مخازن السكسك للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بديكو شرق مدينة غزة، جراء استهدافها بالقذائف الإسرائيلية“.

وأشار الدفاع المدني إلى أن المدفعية الإسرائيلية لم توقف إطلاق القذائف حتى مع تواجد طواقمه في مكان الحريق للتعامل معه.

وامتدت النيران التي اشتعلت في مصنع البلاستيك إلى عدد من المصانع المجاورة، حيث إن المنطقة الصناعية شرق قطاع غزة تضم عدداً من المصانع الفلسطينية التي تعمل في القطاع.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن نحو 30 مصنعاً ومنشأة اقتصادية تدمرت خلال التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 11 يوماً، ما تسبب بخسائر فادحة للاقتصاد المنهك أصلا بفعل الحصار وتداعياته.

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