حريق ضخم في أحد أكبر مصانع قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

اندلع حريق ضخم في أكبر مصانع قطاع غزة، بعد استهداف المدفعية الإسرائيلية للمدينة الصناعية شرق مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمه ”تعمل على السيطرة على حريق ضخم اندلع في مخازن السكسك للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بديكو شرق مدينة غزة، جراء استهدافها بالقذائف الإسرائيلية“.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مباشر الان الدفاع المدني: اندلاع النيران في مصنع السكسك شرق حي الشجاعية شرقب مدينة غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي له pic.twitter.com/19nIwjfz3l — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) May 20, 2021

وأشار الدفاع المدني إلى أن المدفعية الإسرائيلية لم توقف إطلاق القذائف حتى مع تواجد طواقمه في مكان الحريق للتعامل معه.

وامتدت النيران التي اشتعلت في مصنع البلاستيك إلى عدد من المصانع المجاورة، حيث إن المنطقة الصناعية شرق قطاع غزة تضم عدداً من المصانع الفلسطينية التي تعمل في القطاع.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن نحو 30 مصنعاً ومنشأة اقتصادية تدمرت خلال التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 11 يوماً، ما تسبب بخسائر فادحة للاقتصاد المنهك أصلا بفعل الحصار وتداعياته.