قناة عبرية:"الكابينيت" الإسرائيلي يصوت على وقف إطلاق النار من جانب واحد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) سيصوت خلال اجتماعه المنعقد على وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وبحسب ما ذكرته قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سياسي لم تسمه، فإن“اجتماع مجلس الوزراء المصغر سيصوت الليلة على قرار أحادي لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي“.

وأضافت أنه“لا توجد نية لدى إسرائيل للالتزام بالوساطة المصرية، والتي عادة ما تحدد المعايير التي يجب على الطرفين الوفاء بها“.

وعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر، اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحضور وزير دفاعه بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وجاء هذا الاجتماع عقب جهود دبلوماسية بذلتها أطراف عربية ودولية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، بعد 11 يومًا من العملية العسكرية في قطاع غزة.

في السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني تبدو مشجعة.

وأضافت في إفادة صحفية روتينية:“اطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار، هذا مشجع بالطبع“.

وأوضحت أن الإدارة (الأمريكية) تعتقد أن الإسرائيليين حققوا أهدافًا عسكرية مهمة، وفي وضع بدء إنهاء العمليات تدريجيًا.