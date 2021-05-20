حزب يميني يهدد بعدم التحالف مع نتنياهو في حال شملت أي هدنة محتملة القدس

هدد رئيس حزب ”الصهيونية الدينية“ بتسلائيل سموتريتش، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم التحالف معه لتشكيل أي حكومة مقبلة، إذا كانت قضية القدس ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وكتب سموتريتش في تغريدة له على موقع ”تويتر“:“إذا تضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس فقرة مرتبطة بالقدس، انسَ يا نتنياهو موضوع تشكيل الحكومة“.

שלום אדוני ראה"מ @netanyahu, אני לא חבר קואליציה ולא חבר קבינט עכשיו ואין לי מושג על מה מדובר. אני נותן לך כרגע קרדיט לניהול המבצע. אבל אם חס וחלילה הסכם/הבנות מול חמאס יכללו, במפורש או במשתמע, פסיק שקשור לירושלים (כניעה שלך בהר הבית או בשמעון הצדיק) אתה יכול לשכוח מלהקים ממשלה. https://t.co/4BrtsJUaRS — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) May 20, 2021

ويعتبر سموتريتش رئيس حزب ”الصهيونية الدينية“ حليفًا لنتنياهو في كتلة اليمين الإسرائيلي، حيث يحظى بستة مقاعد في الكنيست.

وسابقًا، وجه أيضًا زعيم ”الصهيونية الدينية“ انتقادات حادة لنتنياهو، على خلفية أحداث المسجد الأقصى، والقدس، بعدما دعا، آنذاك، نتنياهو لتهدئة الأوضاع في القدس، على خلفية الاقتحامات التي قام بها المستوطنون قبل بدء العملية العسكرية في قطاع غزة.

وتطالب حركة حماس، بأن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل متضمنًا وقف أي انتهاكات إسرائيلية في مدينة القدس، سواء أكان ذلك في المسجد الأقصى، أو حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء.

ويرفض اليمينيون في إسرائيل تغيير أي وضع ديني أو قانوني في مدينة القدس المحتلة، فيما فجّرت عمليات الاقتحامات المتكررة للمتطرفين لباحات المسجد الأقصى جولة التصعيد التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة.

وشكلت هذه الموجة من التصعيد طوق نجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعلن زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، وقف مباحثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية مع زعيم المعارضة الإسرائيلي المكلف بتشكيلها يائير لابيد، بعد أن كان قريبًا من إخراج حكومة للنور.