دمشق تمدد انتخابات الرئاسة في سفاراتها بالخارج نظرا لـ"الإقبال الكثيف"

مددت دمشق مهلة الانتخابات الرئاسية في سفاراتها بالخارج، حتى منتصف الليل، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، بسبب ما وصفته بـ ”الإقبال الكثيف“ من قبل الناخبين.

وكان السوريون المقيمون في الخارج قد بدؤوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مقار السفارات السورية بدول العالم عند الساعة السابعة من صباح اليوم، حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، أنه بالتنسيق مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات تقرر تمديد الانتخابات الرئاسية في السفارات السورية حتى الساعة الثانية عشرة ليلا لتمكين المواطنين السوريين في الخارج من ممارسة حقهم في هذا الاستحقاق.

وأوضحت الوزارة في بيان، بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن التمديد جاء ”نظرا للإقبال الكثيف للمواطنين الراغبين بأداء واجبهم الوطني في الانتخابات والإجراءات التي تفرضها الكثير من دول العالم بفعل جائحة كورونا وما يتبع ذلك من ضرورة مراعاة قواعد الصحة العامة وخاصة التباعد المكاني وحظر أي نوع من أنواع التجمعات ما حال دون تمكن الكثير من المواطنين من المشاركة في الاقتراع حتى الآن“.

وبدأت اليوم الخميس، الانتخابات الرئاسية خارج سوريا، للسوريين الذين غادروا بطريقة نظامية من المعابر التي يسيطر عليها النظام السوري، في عدد من السفارات السورية في الخارج.

وبحسب قانون الانتخابات العامة، ينبغي أن يقترع الناخب خارج سوريا بجواز سفر ساري الصلاحية ويحمل ختم خروج من منفذ حدودي حكومي، وهو ما يحرم ملايين اللاجئين الذين فروا من النزاع من ممارسة حقهم بالانتخاب.

واعترضت بعض الدول على إجراء الانتخابات الرئاسية السورية على أرضها مثل تركيا وألمانيا، كما اعتبرتها بعض الدول مجرد ”مسرحية“.

ونقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية، والمستقلة الموالية للحكومة، صورًا لناخبين وصلوا إلى السفارات يحملون صورًا ولافتات تشجع الرئيس السوري بشار الأسد وتظهر له الولاء، دون أي تصريحات مؤيدة للمرشحين الآخرين اللذين ينافسان الأسد.

وينافس الأسد في الانتخابات الحالية، التي يصفها محللون ومعارضون بأنها ”شكلية“، مرشحان غير معروفين على نطاق واسع وهما عبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل سوريا في 26 من أيار/ مايو الحالي، ويمكن فقط للسوريين بمناطق سيطرة النظام المشاركة بها.

وفاز الأسد في انتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران/ يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة من الأصوات، حسب الأرقام الرسمية.