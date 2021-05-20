بغداد: اتفاق عراقي أمريكي على سحب قوات التحالف المقاتلة من البلاد

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن اتفاق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي، على سحب قوات التحالف المقاتلة من البلاد.

يأتي ذلك بعد عدة جولات من الحوار الاستراتيجي التي عُقدت خلال الفترة الماضية، بشأن تنظيم وجود القوات الأجنبية في البلاد.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أنه ”تم الاتفاق على المضي بسحب القوات المقاتلة للتحالف الدولي من العراق، والاتفاق على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة؛ وذلك لوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة“.

وأضاف أنه ”جرى خلال اللقاء التباحث في العلاقة بين العراق وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، حيث تدارس الجانبان تطورات الأوضاع الميدانية والتنسيق المشترك في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما في ضوء التنامي الكبير في قدرات القوات العراقية“.

وأشار إلى أنه ”جرت مناقشة الأطر الأخرى للعلاقة الأمنية بين البلدين، في مجالات التدريب والدعم اللوجستي وتبادل المعلومات، بما يمكّنها من الوصول إلى الاعتماد على نفسها في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية“.

والعام الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.