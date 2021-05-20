بسبب تصريحاته الداعمة لإسرائيل.. دعوات فلسطينية لمقاطعة زيارة وزير الخارجية الألماني إلى رام الله (فيديو وصور)

دعت مؤسسات فلسطينية وشخصيات عامة، اليوم الخميس، لمقاطعة زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى رام الله، وذلك على إثر تصريحاته الأخيرة بشأن دعمه للعملية العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إنها تدعو كافة الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية لمقاطعة أي مؤتمر أو لقاء صحفي أو أي تغطية لزيارة وزير خارجية ألمانيا لفلسطين.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أن ”ذلك يأتي بسبب تصريحاته العنصرية وتصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المؤيدة للاحتلال للإسرائيلي والمنحازة والداعمة لجرائمه ومجازره الإرهابية ضد الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية وغزة“.

وفي السياق ذاته، دعت شخصيات فلسطينية بارزة لمقاطعة زيارة الوزير الألماني، والتعبير عن الرفض الفلسطيني للدعم الألماني لإسرائيل، داعيةً لمسيرة شعبية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله رفضاً للزيارة.



وفي وقت سابق، قال هايكو ماس، إن بلاده تدعم الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل قطاع غزة.

وشدد ماس في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، على هامش زيارته لإسرائيل، على أن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل، وترى أن من حقها الدفاع عن نفسها.

وتفقد الوزير الألماني عدداً من المواقع والمنازل المتضررة من سقوط الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة خلال الأيام الماضية تجاه إسرائيل، وذلك برفقة نظيره الإسرائيلي وعدد من قيادات الجيش الإسرائيلي، فيما التقى في وقت لاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وفي أعقاب زيارته لإسرائيل، سوف يتوجه الوزير الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبعض المسؤولين الفلسطينيين.

يذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيداً عسكرياً منذ 11 يوماً، حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخها باتجاه تل أبيب والبلدات الإسرائيلية، فيما يجري الحديث عن قرب التوصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية ودولية.