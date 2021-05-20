السفير الفلسطيني بالقاهرة: شركات مصرية ستشارك بإعادة إعمار قطاع غزة

أكد السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، أنه فور توقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، سيكون هناك شراكة فلسطينية مصرية في إعادة إعمار القطاع من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.

وقال اللوح لتلفزيون ”فلسطين“ الرسمي: إن ”شركات إعمار مصرية ستشارك في إعادة إعمار قطاع غزة“، مضيفا: أن ”الرئيس محمود عباس رحب بمبادرة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي النوعية بشأن إعمار غزة، والتي جاءت في وقت حرج يتعرض فيها شعبنا لأبشع الجرائم“.

وأضاف اللوح: ”سنتابع هذه المبادرة مع الأشقاء في مصر، وفور توقف التصعيد، سوف تعمل فرق هندسية بتقييم الحالة الميدانية وحجم الخسائر واحتياجات إعادة الإعمار بالشراكة بين القيادتين الفلسطينية والمصرية“.

وفي سياق ذي صلة، أكد اللوح، أن الجهود ستكثف لتنفيذ قرارات البرلمان العربي، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وإعداد تقرير محايد فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.

وتابع اللوح: ”هناك حراك مكثف لتنفيذ هذه القرارات، ونجحنا بالدبلوماسية الفلسطينية والعربية والصديقة بخلق جبهة دولية واسعة عريضة تدين هذا العدوان، ودعم وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال“.

ولفت اللوح إلى أن القيادة الفلسطينية سوف تعد ملفا حول الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في القطاع، لضمها للملفات التي وضعت لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن القصف الإسرائيلي أدى إلى خسائر مادية كبيرة، وإلحاق أضرار بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 322 مليون دولار، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 75 مليون دولار.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 1335 منزلا، فيما تضررت بفعل ذلك أكثر من 12 ألف وحدة سكنية ما بين أضرار متوسطة وجزئية.