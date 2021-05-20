عائلة من 30 فرداً بغزة تنجو من موت محقق بعد قصف منزلها بصاروخ لم ينفجر (صور)

نجت عائلة فلسطينية مؤلفة من 30 فرداً من موت محقق بعدما قصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم الذي تجمعوا فيه، بصاروخ من العيار الثقيل، ولكن العناية الإلهية كانت حاضرة لتنقذ أرواحهم.

وسقط الصاروخ على منزل عائلة ”محارب“ في مدينة ”خان يونس“ جنوب قطاع غزة، واخترق إحدى الغرف وسبب دماراً هائلاً بسبب حجمه الكبير، ولكن الدمار الأكبر كان سيكون وشيكاً ومرعباً لو أن الصاروخ انفجر بالفعل.

شاءت أقدار الله أن تنجو عائلة محارب من موت محقق بعد قصف منزلها بصاروخ حربي لم ينفجر في منزل ابو وسيم محارب حيث يتواجد بالمنزل قرابة الـ ٣٠شخص pic.twitter.com/VrobIMVhyN — غدير كمال (@Ghadeer_k_awaja) May 20, 2021

وتداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل منزل عائلة ”محارب“، التي اخترقها الصاروخ الإسرائيلي، وقد استقر الصاروخ في وسط إحدى الغرف ساكناً دون أن ينفجر مثله مثل عدد لا بأس به من الصواريخ التي لا تنفجر خلال أي حرب تشنها إسرائيل على الفلسطينيين.

الصاروخ الحربي الثقيل سقط على السرير لكنه لم ينفجر !! فجرا :نجاة عائلة رامي و رمزي هداف أبوحدايد( محارب ) من موت محقق والصاروخ الحربي لم ينفجر والعائلة كانت في غرفة اخرى داخل المنزل وذلك في منطقة الضابطة الجمركية بخانيونس تعرض افراد المنزل لاصابات بفعل الشظايا . pic.twitter.com/2hgmS7qc3C — حـكـيم 𓂆 🇵🇸 #غزة_تقاوم ✌️ (@Hakeam_shateila) May 20, 2021

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية شعواء ضد قطاع غزة بعد إطلاق عدد من القذائف الصاروخية تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، وهو ما أجج الأوضاع ووصل بها إلى دمار هائل وخسائر في الأرواح طالت الفلسطينيين.