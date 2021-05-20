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عائلة من 30 فرداً بغزة تنجو من موت محقق بعد قصف منزلها بصاروخ لم ينفجر (صور)
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 7:17 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 7:32 GMT

عائلة من 30 فرداً بغزة تنجو من موت محقق بعد قصف منزلها بصاروخ لم ينفجر (صور)

نجت عائلة فلسطينية مؤلفة من 30 فرداً من موت محقق بعدما قصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم الذي تجمعوا فيه، بصاروخ من العيار الثقيل، ولكن العناية الإلهية

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المصدر: فريق التحرير

نجت عائلة فلسطينية مؤلفة من 30 فرداً من موت محقق بعدما قصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم الذي تجمعوا فيه، بصاروخ من العيار الثقيل، ولكن العناية الإلهية كانت حاضرة لتنقذ أرواحهم.

وسقط الصاروخ على منزل عائلة ”محارب“ في مدينة ”خان يونس“ جنوب قطاع غزة، واخترق إحدى الغرف وسبب دماراً هائلاً بسبب حجمه الكبير، ولكن الدمار الأكبر كان سيكون وشيكاً ومرعباً لو أن الصاروخ انفجر بالفعل.

وتداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل منزل عائلة ”محارب“، التي اخترقها الصاروخ الإسرائيلي، وقد استقر الصاروخ في وسط إحدى الغرف ساكناً دون أن ينفجر مثله مثل عدد لا بأس به من الصواريخ التي لا تنفجر خلال أي حرب تشنها إسرائيل على الفلسطينيين.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية شعواء ضد قطاع غزة بعد إطلاق عدد من القذائف الصاروخية تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، وهو ما أجج الأوضاع ووصل بها إلى دمار هائل وخسائر في الأرواح طالت الفلسطينيين.

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