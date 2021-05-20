قناة عبرية: شركة الكهرباء الإسرائيلية ترفض إعادة التيار لغزة إلا بعودة الجنود المختطفين لدى حماس

أفادت القناة العبرية (12)، اليوم الخميس، بأن العاملين في شركة الكهرباء الإسرائيلية، أعلنوا صباح اليوم، رفضهم إصلاح وإعادة تشغيل خطوط الكهرباء الواصلة إلى غزة التي تضررت خلال عملية ”حارس الأسوار“ الجارية.

ويأتي هذا القرار من العاملين في الشركة كورقة ضغط على الفلسطينيين من أجل إجبار حركة ”حماس“ على تسليم الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة، هادار غولدين وأورون شاؤول وأفرا منغيستو.

يذكر أن شبكة الكهرباء في غزة تضررت بشكل واسع وتعرض جزء كبير منها للدمار بفعل الغارات الإسرائيلية التي تشنها مقاتلات الاحتلال على أجزاء واسعة من قطاع غزة، منذ 10 أيام، في وقت ترد الفصائل الفلسطينية فيه على ذلك القصف بإطلاق رشقات صاروخية على العمق الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أشارت القناة العبرية ذاتها إلى أن جلسة تقييم الوضع التي أجريت اليوم بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، شهدت اتفاقاً على أن هناك حاجة إلى نحو 48 ساعة أخرى لإكمال العملية العسكرية ضد غزة.