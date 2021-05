مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات كثيفة على قطاع غزة (فيديو)‎‎

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منذ الساعات الأولى ليوم الخميس، شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين.

وكانت الغارات الأعنف على منطقة ”حي الصفطاوي“ الذي تربط شوارعه بين مدينة غزة وشمال القطاع، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية شوارعه وأدت لحدوث دمار كبير في المنطقة.

القصف الإسرائيلي الظالم على منطقة الصفطاوي شمال غزة فجر اليوم

The unjust Israeli bombardment of the Al-Saftawi area in northern Gaza at dawn#GazaUnderAttack#SaveSheikhJarrahh#غزة_تحت_القصف#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#الأقصى#القدس#غزة_تحت_القصف#غزة_تقاوم#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/SJ0R6DK0Ya

— Manar (@ManarSholi) May 20, 2021