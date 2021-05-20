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مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات كثيفة على قطاع غزة (فيديو)‎‎
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 5:49 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 6:00 GMT

مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات كثيفة على قطاع غزة (فيديو)‎‎

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منذ الساعات الأولى ليوم الخميس، شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين. وكانت

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المصدر: غزة - إرم نيوز

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منذ الساعات الأولى ليوم الخميس، شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين.

وكانت الغارات الأعنف على منطقة ”حي الصفطاوي“ الذي تربط شوارعه بين مدينة غزة وشمال القطاع، حيث دمرت الغارات الإسرائيلية شوارعه وأدت لحدوث دمار كبير في المنطقة.

واستهدف القصف شوارع الحي، فيما تقول إسرائيل إنه مواصلة لعمليات استهداف شبكات الأنفاق التابعة لحركة حماس.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب عشرة آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب 3 أطفال في قصف إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لتدميره بالكامل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إنه ”خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات حربية غارات على عشرات الأهداف تحت الأرض في إطار الحملة الواسعة ضد مترو الأنفاق التابع لحماس“.

وأضاف: ”كما استهدفت أهداف أخرى طالت مواقع إنتاج أسلحة وعدة مواقع إطلاق صواريخ تحت وفوق الأرض“.

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