نتنياهو يتجاهل دعوة بايدن لخفض التصعيد في غزة ويعلن استمرار العملية العسكرية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأربعاء، مواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن له لضرورة خفض التصعيد تمهيداً لوقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو في بيان له: ”أثمن دعم الرئيس الأمريكي صديقنا جو بايدن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إنني مصرّ على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادة الهدوء والأمان لكم أيها المواطنون الإسرائيليون“.

وأضاف: ”كل يوم نضرب المزيد من القدرات التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية، ونحبط المزيد من قادتها الكبار، ونسقط المزيد من أبراج الإرهاب، ونضرب المزيد من مخازن الأسلحة“، على حد وصفه وتعبيره.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان قد ذكرت، في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خفض التصعيد في صراع غزة، تمهيدا لوقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ”الرئيس أبلغ رئيس الوزراء بأنه يتوقع خفضاً كبيرا في التصعيد اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار“.