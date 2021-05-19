استشهاد عائلة فلسطينية كاملة بعد قصف الاحتلال منزلها دون إنذار مسبق

استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، مساء الأربعاء، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون سابق إنذار.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة صالحة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن تنذر أصحاب المنزل.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 مواطنين من بينهم الأب وهو من ذوي الإعاقة وابنته وزوجته الحامل.

🚀🚀بأي ذنب قتلت….!!

⭕د.أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية:

👈 الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق عائلة صالحة بدير البلح أدت إلى استشهاد 4 مواطنين من بينهم الاب من ذوي الاعاقة وابنته وزوجته الحامل. pic.twitter.com/CpeaMs6YCv — محسن الإفرنجي Mohsen Alafranji (@MohsenAlafranj) May 19, 2021

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن ”الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق عائلة صالحة في دير البلح، أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 3 مواطنين وهم الأب من ذوي الإعاقة وابنته وزوجته الحامل“.

*د.اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية* 🚨الاحتلال الاسرائيلي يرتكب

مجزرة جديدة بحق عائلة صالحة بدير البلح ادت حتى اللحظة الى استشهاد 3 مواطنين وهم الاب من ذوي الاعاقة وابنته وزوجته الحامل — د.أشرف القدرة (@press221) May 19, 2021

وأشار إلى أن إجمالي ضحايا التصعيد الإسرائيلي ارتفع إلى 227 شهيداً من بينهم 64 طفلاً و38 سيدة و17 مسناً إضافة إلى 1620 إصابة بجراح مختلفة.

*🇵🇸وزارة الصحة-قطاع غزة||*

*تحديث لاجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة* الاربعاء 19/5/2021

الساعة 6:00 مساءاً 🚨 227 شهيد من بينهم 64 طفل و 38 سيدة و 17 مسن اضافة الى 1620 اصابة بجراح مختلفة. — د.أشرف القدرة (@press221) May 19, 2021

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي وخلال حربه الأخيرة على غزة شطب 10 عائلات من السجل المدني، حيث استشهد جميع أفراد أسرتها أو بقي منها شخص أو شخصان على الأكثر.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شن غارات على مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى لسقوط شهداء ومصابين جراء هذه الغارات.