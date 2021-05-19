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استشهاد عائلة فلسطينية كاملة بعد قصف الاحتلال منزلها دون إنذار مسبق
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 16:00 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 16:20 GMT

استشهاد عائلة فلسطينية كاملة بعد قصف الاحتلال منزلها دون إنذار مسبق

استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، مساء الأربعاء، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون سابق إنذار. وقصفت الطائرات

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المصدر: غزة – إرم نيوز

استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، مساء الأربعاء، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون سابق إنذار.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة صالحة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن تنذر أصحاب المنزل.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 مواطنين من بينهم الأب وهو من ذوي الإعاقة وابنته وزوجته الحامل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن ”الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق عائلة صالحة في دير البلح، أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 3 مواطنين وهم الأب من ذوي الإعاقة وابنته وزوجته الحامل“.

وأشار إلى أن إجمالي ضحايا التصعيد الإسرائيلي ارتفع إلى 227 شهيداً من بينهم 64 طفلاً و38 سيدة و17 مسناً إضافة إلى 1620 إصابة بجراح مختلفة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي وخلال حربه الأخيرة على غزة شطب 10 عائلات من السجل المدني، حيث استشهد جميع أفراد أسرتها أو بقي منها شخص أو شخصان على الأكثر.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شن غارات على مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى لسقوط شهداء ومصابين جراء هذه الغارات.

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