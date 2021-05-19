الحكومة الفلسطينية تدعو إدارة فيسبوك للتحرك ضد المحتوى التحريضي تجاه الفلسطينيين

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دعوة إلى إدارة شركة موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“؛ لاتخاذ إجراء ضد المحتوى التحريضي غير المقبول باللغتين العبرية والإنجليزية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، سيما خطاب الكراهية والعنف الذي يتبناه المستوطنون المتطرفون.

ودعا اشتية، خلال لقائه رئيس الشؤون العالمية والاتصالات في فيسبوك نيك كليغ، الشركة إلى اتخاذ القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ضمن معاييرها في تقييم المحتوى.

وقال ”إنه من المهم حماية المحتوى الفلسطيني الذي يوثق انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان“.

ولفت إلى تقرير ”هيومان رايتس ووتش“ الصادر مؤخرا الذي وصف إسرائيل بدولة فصل عنصري ”أبارتهايد“، في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وسكانها العرب الفلسطينيين.

وأضاف أنه ”من حق الشعب الفلسطيني ومناصريه التعبير عن الرواية الفلسطينية من دون التعرض لتقييد المحتوى أو إزالته، وهذا يشمل استخدام المصطلحات التي تعبر عن سياقنا، ونرفض وسم كلمات مهمة في خطابنا كشهيد ومقاومة بالمخالفة لمعايير المجتمع“.

بينما أكد كليغ أن الشركة تعمل بجهد للقيام بكل ما هو ممكن لحماية حرية التعبير للجميع، والتطوير المستمر للسياسات العامة للشركة لتحقيق ذلك، معبرا عن الاستعداد للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.