رجل الظل "ذو التسع أرواح".. من هو القائد العسكري محمد ضيف المطلوب "رقم واحد" لإسرائيل؟ (فيديو إرم)

منذ اشتعال فتيل جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في العاشر من مايو 2021، لم يحز اسم على اهتمام الإعلام العبري كما حازه محمد ضيف، القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، باعتباره المطلوب رقم واحد لتل أبيب.

وبعد أيام من القصف العنيف على قطاع غزة وسقوط أكثر من 200 ضحية من الفلسطينيين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فشل مرتين في محاولة اغتيال الضيف، ليصبح لقب ”ذو التسع أرواح“ الذي أطلقه عليه الإعلام الإسرائيلي أشبه بالحقيقة.

وتشير صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى أن ملاحقة محمد ضيف تكاد تكون السبب الأول لاستمرار العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة.

فمن هو محمد ضيف؟

اسمه الحقيقي محمد دياب إبراهيم المصري، ويلقب بمحمد ضيف، ويكنى أبا خالد، ويعرف إسرائيلياً بالشبح، فشخصيته مجهولة للرأي العام، ويكتنف الغموض والسرية جميع نشاطاته، لا يظهر إعلاميا إلا في ما ندر من خلال تصريحات مكتوبة أو تسجيلات صوتية.. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن آخر صورة معروفة للضيف تعود لعشرين عاماً مضت.‎

ولد عام 1965 في قرية القبيبة القريبة من مدينة القدس لأسرة لاجئة هجرتها نكبة عام 1948 من قرية حمامة في عسقلان، ليستقر بها المقام في النهاية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

درس محمد الضيف في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم، وعقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 كان الضيف أحد المؤسسين للجناح العسكري لحركة حماس.

اعتقل الضيف عام 1989 لمدة 16 شهرا في السجون الإسرائيلية، وبعد خروجه بسنوات قليلة انتقل إلى الضفة الغربية لتأسيس فرع للجناح المسلح لحماس.

في مايو من العام 2000 اعتقل الضيف مجددا بواسطة السلطة الفلسطينية، قبل أن يتمكن من الفرار إثر قيام الانتفاضة الثانية التي اندلعت بعد زيارة استفزازية قام بها رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون للمسجد الأقصى.

في العام 2002 وإثر اغتيال المؤسس الأول لكتائب القسام صلاح شحادة، أصبح محمد ضيف هو قائد الكتائب ليدشن سلسلة من القفزات النوعية على مستوى التسليح انتقلت بالحركة من الحجارة والسكاكين إلى مرحلة الصواريخ الطويلة المدى التي ظهرت مؤخرا.

عمليات بارزة

تتهم إسرائيل محمد ضيف بأنه المشرف على عدد من أبرز العمليات من بينها أسر الجندي الإسرائيلي نخشون فاكسمان في أكتوبر 1994، والتخطيط لسلسلة هجمات عقب اغتيال القيادي القسامي يحيى عياش في العام 1996، أوقعت أكثر من 50 قتيلاً إسرائيليا.

الشبح

يعرف الضيف إسرائيليا أيضا بلقب ”الشبح“، حيث نجح طوال نحو عقدين من التخفي عبر تجنب استخدام الوسائل التكنولوجية أو الظهور الإعلامي الصريح، ويكتفي في توجيه خطاباته بالرسائل المكتوبة أو التسجيلات الصوتية.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن آخر صورة معروفة للضيف تعود لعشرين عاما مضت.‎

محاولات اغتيال فاشلة

الإعلان الإسرائيلي الأخير عن فشل محاولتين لاغتيال محمد الضيف خلال أسبوع لم يكن الأول في تاريخ الرجل، حيث نجا من 5 محاولات سابقة بين عامي 2001 و2014.

كانت محاولة عام 2002 إحدى أبرز المرات التي اقترب فيها الموت كثيرا من الضيف، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية سيارة كان يستقلها، ما أدى إلى مصرع مرافقيه ونجاته بأعجوبة.

وتكرر السيناريو في العام 2014 حيث استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ رضوان بغزة بصواريخ إسرائيلية نتج عنها مقتل زوجته وابنته، لكن الضيف نجا مجددا.

الهدف الصعب

في تقرير لها حول أسباب اندلاع التصعيد الأخير، ألمحت صحيفة التايمز البريطانية إلى أن الجناح المسلح في حماس بات يسيطر على القرار، لا سيما الحرب والسلم داخل الحركة، وهو ما يجعل كلمة رجل الظل المتواري عن الأنظار محمد ضيف هي القول الفصل، رغم ظهور القادة السياسيين كيحيى السنوار وإسماعيل هنية على رأس الحركة من الناحية النظرية.. وليبقى الضيف الهدف الأصعب لإسرائيل على مدى سنوات.