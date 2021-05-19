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بعد استقالة شربل وهبة.. عون يختار وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 14:38 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 14:50 GMT

بعد استقالة شربل وهبة.. عون يختار وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوما بتعيين وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، بدلا من شربل وهبة الذي كان مثار جدل خلال

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المصدر: فريق التحرير

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوما بتعيين وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، بدلا من شربل وهبة الذي كان مثار جدل خلال اليومين الماضيين.

وتسلم الرئيس اللبناني عون في قصر بعبدا، في وقت سابق الأربعاء، من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال طلب من الرئيس إعفاءه من مهام منصبه، بعد تصريحات تسببت في توتر العلاقات مع دول خليجية.

وأثار وهبة عبر تصريحات خلال لقاء تلفزيوني، ردود فعل غاضبة بشكل واسع؛ بعدما لمح لدور خليجي في تمويل تنظيم داعش.

وخلال مداخلة لضيف سعودي، انسحب الوزير وهبة من اللقاء؛ متهما السياسي سلمان الأنصاري بإهانة الرئيس اللبناني، وبينما هم الوزير بالمغادرة، قال إنه لا يسمح لواحد من ”أهل البدو“ بإهانة الرئيس عون.

واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان، وقدمت شكاوى رسمية وسلمتهم مذكرات احتجاج.

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