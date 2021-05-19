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مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينية في الخليل ويترك سلاحه بجوارها (فيديو)
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 14:14 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 14:50 GMT

مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينية في الخليل ويترك سلاحه بجوارها (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد فتاة فلسطينية في مدينة الخليل بعد إطلاق النار عليها من قبل أحد المستوطنين المتطرفين. مستوطن يطلق النار على

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المصدر: رام الله - إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد فتاة فلسطينية في مدينة الخليل بعد إطلاق النار عليها من قبل أحد المستوطنين المتطرفين.

وقال شهود عيان: إن المستوطن المتطرف أطلق النار على الفتاة الفلسطينية عند مدخل مستوطنة ”كريات أربع“ المقامة على أراضي الفلسطينيين في الخليل.

والتقطت عدسات بعض المصورين المستوطن الإسرائيلي وهو يترك سلاحه الرشاش إلى جوار جثة الشهيدة الفلسطينية بعد إطلاق النار عليها للتمويه.

وزعمت مصادر إسرائيلية، أن جيش الاحتلال أطلق النار على مواطنة فلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في الخليل.

وأكدت القناة ”13“ العبرية، أنه تم إطلاق النار على فلسطينية قرب مدخل مستوطنة كريات أربع قرب الخليل بالضفة الغربية، بزعم محاولتها تنفيذ هجوم.

وأشارت القناة إلى أن الفلسطينية حاولت طعن مستوطنين كانوا في محطة انتظار قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل.

ولفتت المصادر، إلى أنه لم يصب أحد من المستوطنين أو جنود الجيش الإسرائيلي في الحادث.

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