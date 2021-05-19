مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينية في الخليل ويترك سلاحه بجوارها (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد فتاة فلسطينية في مدينة الخليل بعد إطلاق النار عليها من قبل أحد المستوطنين المتطرفين.

مستوطن يطلق النار على فتاة عند مدخل مستوطنة كريات أربع وسط الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.. pic.twitter.com/kYPlJ8Iyo5 — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) May 19, 2021

وقال شهود عيان: إن المستوطن المتطرف أطلق النار على الفتاة الفلسطينية عند مدخل مستوطنة ”كريات أربع“ المقامة على أراضي الفلسطينيين في الخليل.

والتقطت عدسات بعض المصورين المستوطن الإسرائيلي وهو يترك سلاحه الرشاش إلى جوار جثة الشهيدة الفلسطينية بعد إطلاق النار عليها للتمويه.

شهود عيان: المتطرف الصهيوني " عوفر " أطلق النار على سيدة فلسطينية قرب مدخل مستوطنة " كريات أربع " في الخليل وألقى سلاحه الذي قتله بها بجوارها، لتظهر أنها حاولت تنفيد عملية اطلاق نار. في أنجس وأحقر من هيك بشر ي عالم 🤬🤬🤬

ضربني وبكى وسبقني واشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل 💔 pic.twitter.com/WlJlidqlZx — OSAMA𓂆🇵🇸👷🏻‍♂️ (@Osama_aljerjawi) May 19, 2021

وزعمت مصادر إسرائيلية، أن جيش الاحتلال أطلق النار على مواطنة فلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في الخليل.

وأكدت القناة ”13“ العبرية، أنه تم إطلاق النار على فلسطينية قرب مدخل مستوطنة كريات أربع قرب الخليل بالضفة الغربية، بزعم محاولتها تنفيذ هجوم.

جيش #الاحتلال يضع سلاحا لتبرير جريمة قتل الفتاة #الفلسطينية قرب مستعرة كريات أربع بـ #الخليل.. pic.twitter.com/qDmO8fH2Tm — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 19, 2021

وأشارت القناة إلى أن الفلسطينية حاولت طعن مستوطنين كانوا في محطة انتظار قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل.

ولفتت المصادر، إلى أنه لم يصب أحد من المستوطنين أو جنود الجيش الإسرائيلي في الحادث.