إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل (فيديو)

قالت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق 4 صواريخ من داخل أراضي جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل واعترضت الدفاعات الإسرائيلية واحدا منها بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، أما الصاروخان الآخران فقد سقطا في البحر.

وأضاف أنه رداً على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية.

#عاجل إطلاق 4 صواريخ من داخل #لبنان باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخًا واحدًا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر.

ردًا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية. يتبع pic.twitter.com/nC2SdyernT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2021

وأطلقت في شمال إسرائيل صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ، بحسب جيش الاحتلال، حيث أطلقت الصفارات في الجليل الأسفل شرق مدينة حيفا الساحلية.

وقال سكان في بلدة ”كرايوت“ القريبة من حيفا إنهم سمعوا أصوات ثلاثة انفجارات.