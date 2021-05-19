عباس: ما تقوم به إسرائيل في غزة إرهاب دولة منظم ولن نتهاون في ملاحقتها

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة بـ“إرهاب دولة منظم“، مشددا على أن السلطة الفلسطينية ”لن تتهاون في ملاحقتها أمام المحاكم الدولية“.

وقال عباس في كلمة مسجلة ألقاها أمام البرلمان العربي عبر الفيديو: ”ما تقوم به دولة الاحتلال الآن في قطاع غزة من اعتداءات وحشية على المدنيين، وقصف متعمد للبيوت والمنشآت وتدميرها على رؤوس سكانها وتدمير البنى التحتية وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، هو إرهاب دولة منظم وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي“.

وأضاف: ”لن نتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية“.

وتابع: ”العمل منصبّ حاليا على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم الدخول في عملية سياسية جدية، وبمرجعية دولية واضحة، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية“.

وقال الرئيس الفلسطيني: ”نجدد تمسكنا بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمم العربية المتعاقبة نصاً وروحاً، أي تطبيق المبادرة من الألف إلى الياء وليس العكس، أي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت 1967 أولاً، ثم البحث في أي قضايا تخص العلاقة مع إسرائيل بعد ذلك وليس العكس“.

وأضاف: ”نحن طلاب سلام لا طلاب حرب، لكننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نفرط بأي من حقوق الشعب الفلسطيني، وبالذات في مدينة القدس“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وحول الانتخابات الفلسطينية، أشار عباس إلى أن ”الجهود من أجل إجراء الانتخابات العامة ستستمر، وسنجريها فور إزالة الأسباب التي أدت إلى تأجيلها، أي عندما نتأكد أننا سنجريها في كل أرض دولة فلسطين وفي المقدمة منها بالطبع مدينة القدس“، كما جدد تأكيده على ”اسـتعداده لتشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم بالشرعية الدولية وتكون مقبولةً دوليا“.