بعد إساءته لدول الخليج.. وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة يقدم استقالته

تسلم الرئيس اللبناني ميشل عون في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال يطلب من الرئيس إعفاءه من مهام منصبه بعد تصريحات نقلها التلفزيون وتسببت في توتر العلاقات مع دول خليجية.

وقال وهبة من بعبدا: ”في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية“.

الوزير شربل وهبه من بعبدا: في ضوء التطورات الاخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للاساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية pic.twitter.com/Wj6L2Z9A6A — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 19, 2021

وأثار وهبة عبر تصريحات خلال لقاء تلفزيوني، ردود فعل غاضبة بشكل واسع؛ بعدما لمح لدور خليجي في تمويل تنظيم داعش.

وخلال مداخلة لضيف سعودي، انسحب الوزير وهبة من اللقاء؛ متهما السياسي سلمان الأنصاري بإهانة الرئيس اللبناني.

وبينما هم الوزير بالمغادرة، قال إنه لا يسمح لواحد من ”أهل البدو“ بإهانة الرئيس عون.

وأصدر وهبة، يوم أمس، بيان اعتذار عن هذه تصريحات، قائلا إنه لم يقصد الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة.

وأمس الثلاثاء أصدرت السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر بيانات استنكرت وأدانت فيها تصريحات وهبة.

كما استدعت الخارجية الإماراتية سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات.