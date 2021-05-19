استشهاد الصحفي الفلسطيني يوسف أبوحسين جراء قصف منزله في غزة

استشهد صحفي فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات إسرائيلية استهدفت منزل عائلة الصحفي يوسف أبوحسين بثلاثة صواريخ، ما أدى لاستشهاده وإصابة عدد من أفراد أسرته.

ويعمل الصحفي أبوحسين مذيعا في إذاعة ”صوت الأقصى“ التابعة لحماس في قطاع غزة، وهو أول شهيد من الوسط الصحفي خلال جولة التصعيد الراهنة.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، شن سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين جراء استهداف شقة سكنية في منطقة شارع الشهداء وسط مدينة غزة.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على مواقع للفصائل الفلسطينية غرب وشرق مدينة رفح جنوب القطاع، ودمرت مقرا لجمعية خيرية بعد استهدافه بعدد من الصواريخ في المدينة ذاتها.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية أيضا، منزلا في حي الكتيبة بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنزلا آخر في مدينة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى لتدميرهما بالكامل.