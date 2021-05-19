غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة في غزة

شنت إسرائيل عدة غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء، ما أسفر بحسب حصيلة أولية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وتميزت الغارات باستهداف الشقق السكنية وتدمير عدة منازل، حيث شهدت مناطق جنوب القطاع حوالى 50 غارة جوية الليلة الماضية، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة مناطق شرق القطاع.

وشاركت في القصف البوارج الحربية والزوارق التي استهدفت مناطق ساحلية غرب القطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية، بقصف عسقلان وتل أبيب وبلدات ومدن إسرائيلية في مناطق غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت الفصائل إنها استهدفت كذلك 6 قواعد عسكرية إسرائيلية.

وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء القطاع طوال ليل الثلاثاء/الأربعاء.

بغضون ذلك، وجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) دعوة إلى الحكومة الإسرائيلية لتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة.

وقالت مديرة الاتصالات الإستراتيجية في الأونروا، تمارا الرفاعي، إن ”الأونروا لم تحصل على الموافقة للوصول إلى غزة لتزويدها بالإمدادات الإنسانية الأساسية التي تهدف إلى توفير الإغاثة للسكان المنكوبين“.

وأضافت في بيان لها أن ”الأونروا تنتظر بشكل عاجل الموافقة من خلال الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة“.