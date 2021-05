بايدن لرشيدة طليب: سأعمل لسلامة عائلتك بالضفة الغربية (فيديو)

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، تعاطفه مع النائبة الديمقراطية رشيدة طليع، متمنيا أن تكون جدتها التي تعيش بالضفة الغربية بخير.

وقال بايدن مخاطبا طليب أثناء كلمة له في ديربورن ”أنا معجب بذكائك وشغفك وتعاطفك واهتمامك بالآخرين..أدعو الله أن تكون جدتك وعائلتك بخير في الضفة الغربية“.

وأضاف: ”سأعمل لسلامة أهلك بالضفة الغربية أنت محاربة وأشكر الله على ذلك“.

وكانت طليب قد واجهت بادين على مدرج مطار مدينة ديربورن في ميشيغان، ودار حوار بينهما استمر نحو 8 دقائق، بحسب الديلي ميل.

During his speech in Dearborn, Biden directly addresses Rashida Tlaib: "And from my heart, I pray that your grandma and family are well. I promise you I'll do everything to see that they are, on the West Bank. You're a fighter and God thank you for being a fighter." pic.twitter.com/9pridgSluC

— Justin Baragona (@justinbaragona) May 18, 2021