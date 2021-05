على الإنترنت.. شارع عربي جديد أوصل القضية الفلسطينية إلى العالمية

بينما كانت إسرائيل تشن الغارات الجوية على غزة، كان رد فعل العواصم العربية خافتًا والاحتجاجات متناثرة، ولكن الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت عالية وواضحة.

وسافر فيديو مؤثر يظهر شابة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية تصرخ باللغة الإنجليزية في وجه رجل يهودي قائلة ”أنت تسرق منزلي!“، بسرعة عبر الحدود الدولية وانتشر في منصات التواصل الاجتماعي وبين حركات العدالة الاجتماعية.

وفي الفيديو يمكن سماع رد الجندي اليهودي وهو يقول: ”إذا لم أسرقه، سوف يسرقه شخص آخر“.

في غضون أيام من قصف إسرائيل للأراضي الساحلية لغزة، حيث أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ على إسرائيل من هناك، وتواجهت حشود عربية ويهودية في مدن إسرائيلية، انطلق الفيديو من حساب الشبان الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشتات العربي، ثم انتشر كالنار في الهشيم على الإنترنت، مما أثار الغضب حول العالم.

وفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، انضم المقطع الذي تم تصويره بكاميرا هاتف محمول إلى وفرة من الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والصور الساخرة ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي التي ساعدت في إنجاز ما لم تحققه عقود من الاحتجاجات العربية ومقاطعة إسرائيل واندلاع العنف المنتظم، وهو وضع القضية الفلسطينية التي كانت على الهامش منذ أشهر، في دائرة الضوء السياسي.

وقالت أماني الخطاطبة (29 عامًا)، وهي تعمل في مؤسسة فلسطينية أردنية أمريكية لموقع MuslimGirl.com، والتي كانت منشوراتها حول هذا الموضوع منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي: ”يبدو الأمر مختلفًا هذه المرة، وهذا أكيد، فلم أكن أتوقع أن يحدث هذا بهذه السرعة، وأن تتحول الموجة بهذه السرعة، فلا يرى المرء الكثير من الناس في الشوارع للاحتجاج هذه الأيام، لكنني أود أن أقول إن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي هو الاحتجاج الجماهيري“.

هذا وكان من المعتاد أن تخرج الاحتجاجات في شوارع المدن العربية عندما يتعرض الفلسطينيون لإطلاق النار، ولكن احتمالية اشتعال الموقف أجبرت قادة الشرق الأوسط والغرب على الانتباه إلى درجة حرارة ما عُرف بـ ”الشارع العربي“.

وهذه المرة، بعد أسبوع من حملة القصف الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد 212 فلسطينيًا في غزة، كان رد فعل العواصم العربية صامتًا والاحتجاجات صغيرة ومتفرقة، مما لم يولد ضغطًا كبيرًا على الحكومات العربية للتحرك لحل الأزمة، ولكن بدلاً من ذلك، تحول التضامن مع الفلسطينيين إلى الإنترنت وأصبح عالميًا، وأصبح شارعًا عربيًا افتراضيًا لديه القدرة على أن يكون له تأثير أوسع من تلك الموجودة في مدن الشرق الأوسط.

تضامن المتظاهرون عبر الإنترنت بالحركات الشعبية لحقوق الأقليات مثل حياة السود مهمة Black Lives Matter، في محاولة لاستعادة الرواية من وسائل الإعلام الرئيسية والحصول على الدعم في الدول الغربية التي لطالما دعمت إسرائيل.

وفي حين أن الدعم الأساسي لإسرائيل لا يزال واسعًا وعميقًا في الولايات المتحدة، يبدو أن عددًا متزايدًا من الديمقراطيين مرتاحون للتشكيك في أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة، ويضغطون على الرئيس الأمريكي جو بايدن لفعل الشيء نفسه.

ومع ذلك، حتى لو كانت هناك علامات على حدوث تحول بين بعض الديمقراطيين، فإن إسرائيل لا تزال تحظى بدعم قوي من الحزبين، بدعم من الجماعات اليهودية والإنجيلية ذات النفوذ في واشنطن.

وجاءت أبرز علامة على التطور في نهاية هذا الأسبوع، من السناتور روبرت مينينديز، الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي يفخر منذ سنوات بأنه أحد أكثر حلفاء إسرائيل الذين لا يتزعزعون في الحزب الديمقراطي.

وفي يوم السبت، قال روبرت إنه ”منزعج للغاية“ من الغارات الجوية الإسرائيلية التي قتلت مدنيين فلسطينيين واستهدفت برجًا يضم مؤسسات إعلامية، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس.

وجاءت تعليقات روبرت في الوقت الذي كثفت فيه مجموعة من الديمقراطيين التقدميين انتقاداتهم، بما في ذلك النائبتان ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب، أول أميركية فلسطينية تُنتخب لعضوية الكونجرس.

مع انتشار صور حي الشيخ جراح والدمار في غزة وغارات الشرطة على المسجد الأقصى في القدس من حسابات الفلسطينيين عبر منصات الإنترنت بما في ذلك باليروتس وعين فلسطين وتويتر وانستغرام وتيك توك، وحدت هذه المنصات جيلًا جديدًا من النشطاء العرب مع حلفاء تقدميين، لم يعرف بعضهم موقع غزة على الخريطة قبل أسبوعين.

ومن جانبه كتب حساب ”دايت برادا“ الناقد للأزياء الأمريكية على إنستغرام ”قف مع المظلومين“، إلى متابعيه البالغ عددهم 2.7 مليون، في واحدة من ثلاث منشورات خلال الأسبوع الماضي تسلط الضوء على الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ويقول نشطاء فلسطينيون إنهم يهدفون إلى انتزاع السيطرة على الرواية من وسائل الإعلام التي يقولون إنها حجبت وجهة نظرهم وساوت بشكل خاطئ معاناة إسرائيل بمعاناة الأراضي المحتلة.

وأشار النشطاء إلى السياسات الإسرائيلية على أنها ”استعمار فلسطين“، ووصفوا تمييزها ضد الفلسطينيين بأنه نظام فصل عنصري، ووصفوا الإخلاء المقترح للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، وساهم في اندلاع الصراع الحالي، بأنه ”طرد“ وجزء من حملة تطهير عرقي.

وحتى كلمة صراع، التي يقولون إنها تشير بشكل غير دقيق إلى نزاع بين خصوم متساويين، موضع جدل، وشرحوا أن مواقع التواصل الاجتماعي سمحت لهم بتغيير أو ”تصحيح“ القصة على حد تعبيرهم.

وتعمل بعض المنشورات على تعديل مقالات لصحف عالمية رئيسية، بما في ذلك سي إن إن وواشنطن بوست ونيويورك تايمز، وتحذف العناوين الرئيسية وتستبدل الكلمات بأخرى.

كما اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي شركتي إنستغرام وفيسبوك بالتحيز عندما بدأوا في حذف منشورات عن الشيخ جراح والأقصى، مما دفع المنصتين للاعتذار، وإلقاء اللوم على مشكلة فنية.

وقال محمد الكرد (23 عاما)، شقيق الشابة التي ظهرت في فيديو الشيخ جراح: ”تمكنا من الوصول إلى العالم، لأننا تمكنا من الهروب من منافذ الإعلام أمثال نيويورك تايمز“.

وقال محمد الكرد، في تغريداته ومنشوراته لمئات الآلاف من متابعيه باللغة الإنجليزية لتضخيم وصوله، إن أحداث الأسبوع الماضي، بدءًا من توترات الشيخ جراح الموضحة في الفيديو، جعلت الجدل الفلسطيني على مرمى سمع الجمهور العالمي.

وقال في مقابلة هاتفية من الشيخ جراح حيث أقام بعد العودة من دراسة الشعر في كلية بروكلين لمساعدة عائلته على محاربة عملية طردهم: ”الوضع بسيط للغاية، أليس كذلك؟ جاء شخص ما وسرق منزلي بمساعدة الجيش والشرطة، وهذه هي القصة الكاملة لنشأة إسرائيل“.

ومن جانبها تدرس المحكمة العليا الإسرائيلية دعاوى منظمة يهودية لديها تطالب بحق قانوني في امتلاك حي الشيخ جراح، وتريد إخلاء المستأجرين الفلسطينيين، الذين يدعون أيضًا الملكية.

ينظر الفلسطينيون إلى قضية الإخلاء على أنها جزء من التهجير التاريخي للفلسطينيين، بما في ذلك الجهود الإسرائيلية الحالية لإخراج السكان الفلسطينيين من أجزاء معينة من القدس، والتي يقولون إنها تنتهك القانون الدولي.

