الإعلام الإسرائيلي: إسرائيل حاولت مرتين اغتيال محمد ضيف وفشلت

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إن إسرائيل حاولت مرتين اغتيال القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، وفشلت بذلك.

والإثنين الماضي، قالت مصادر فلسطينية، ومسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال حسام أبوهربيد قائد لواء شمال غزة في ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وعادة ما يبرر الجيش الإسرائيلي استهداف المباني والأبراج السكنية في قطاع غزة، بأن قيادات وعناصر من حماس تستخدمها في عملياتها القتالية ما يجعلها أهدافًا مشروعة.

وفي أحدث تصريح له، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستمر لبضعة أيام أخرى.

وقال نتنياهو في حديث له مع رؤساء المجالس المحلية بغلاف غزة،”إن استمرار إطلاق الصواريخ سيدفع الجيش الإسرائيلي لتوجيه ردود فعل قاسية جدًا“، مشيرًا إلى أن المعادلة ستتغير بالنسبة لإسرائيل بعد هذه العملية، وفق قناة ”كان“ العبرية.

وفي السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن العملية العسكرية في قطاع غزة ”لن تتوقف إلا عبر تهدئة طويلة الأمد“.