شهيد وعشرات الإصابات في الضفة والقدس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين عند الحواجز المنتشرة في عدد من النقاط.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن ”مواطنا استشهد بعد أن وصل بحالة حرجة جدا جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر إلى مجمع فلسطين الطبي“.

وأضافت ”أن 16 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، خلال مظاهرات عند حاجز بيت إيل على مدخل مدينة البيرة في الضفة الغربية“.

وأكدت الوزارة وجود إصابتين خطيرتين تعرضتا لإطلاق ناري في مناطق الرقبة والبطن بين المصابين، بالإضافة إلى وجود عدد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي منطقة بيت لحم، أفاد الهلال الأحمر، بتعامله مع 7 إصابات بالرصاص الحي و14 إصابة بالغاز في المواجهات المندلعة في مدينة بيت لحم، فيما أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة سلفيت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنديين إسرائيليين أصيبا بعد أن تعرضا لإطلاق نار عند حاجز بيت إيل، خلال تواجد مئات الفلسطينيين في المظاهرات هناك.

مشاهد أولية لهجوم فلسطيني مسل ح أمام حاجز بيت إيل العسكري شمال البيرة وسط الضفة الغربية، أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، في هجوم هو الأول من نوعه منذ سنوات.. pic.twitter.com/ZEPHYfLfyw — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) May 18, 2021



وفي مدينة القدس، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب العامود في القدس، حيث تم نقل عدة إصابات نتيجة قمع الشرطة الإسرائيلية لهذه التظاهرات.

وأعلن الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات خلال مواجهات في باب العامود في القدس، فيما اندلعت مواجهات أخرى خلال محاولة متضامنين الوصول إلى حي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة.

وتجددت هذه المواجهات بعد انطلاق مسيرات حاشدة في محافظات الضفة الغربية وأراضي عام 48، للتنديد بالتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.