سمير جعجع يهاجم شربل وهبة بعد إساءته للسعودية ويصفه بـ "وزير خارجية حزب الله"

شن السياسي اللبناني البارز سمير جعجع رئيس حزب ”الكتائب اللبنانية“، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، بعد تصريحاته الأخيرة التي أساء فيها للسعودية.

وقال جعجع في سلسلة تغريدات عبر ”تويتر“: ”إن أسوأ أنواع البشر هم الذين يشربون من بئر ويرمون فيها حجرا، فكيف بالحري إذا رموا فيه حجارة؟ وهذا ما ينطبق على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة #شربل_وهبة الذي رمى في مواقفه أمس حجارة في البئر التي شرب منها اللبنانيون طويلا وما زالوا يشربون منها كثيرا“.

وأضاف: ”كان يفترض بالوزير وهبة أن يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية ”حزب الله“، وهذا في الشكل، وأما في محتوى مواقفه فقد وقع أقله في مغالطتين كبيرتين“.

كان يفترض بالوزير وهبي ان يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية "حزب الله"، وهذا في الشكل، وأما في محتوى مواقفه فقد وقع أقله في مغالطتين كبيرتين. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) May 18, 2021

واعتبر أن ”المغالطة الأولى أن من أتى بتنظيم ”داعش“ هي إيران ومعها النظام السوري، حيث يعرف القاصي والداني أن قيادات داعش الأساسية أطلقت من سجون نوري المالكي وبشار الأسد، وهذه كانت نواة ”داعش“ الفعلية، كما لا يخفى على أحد دور إيران في مساعدة ”داعش“ و“القاعدة“ التي سبقتها“.

المغالطة الأولى ان من أتى بتنظيم "داعش" هي إيران ومعها النظام السوري، حيث يعرف القاصي والداني ان قيادات داعش الأساسية أطلقت من سجون نوري المالكي وبشار الأسد، وهذه كانت نواة "داعش" الفعلية، كما لا يخفى على أحد دور إيران في مساعدة "داعش" و"القاعدة" التي سبقتها. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) May 18, 2021

وشدد على أن ”الجميع يعرف أين تقطن عائلة بن لادن وقيادات أخرى من ”القاعدة“ و“داعش“ حتى الساعة. وما تقدّم يشكل جزءا من المعلومات المكشوفة لا السرية والمعروفة من أصحاب الاختصاص ووسائل إعلام غربية وعربية عديدة“.

وتابع: ”علاوة على كل ذلك فإن العدو الأول لـ“داعش“ وأخواتها هي القيادة السعودية والقيادات الإسلامية الأخرى، فيما المستفيد من ”داعش“ هو المحور الذي ينتمي إليه وهبة“.

وعلاوة على كل ذلك فإن العدو الأول لـ"داعش" وأخواتها هي القيادة السعودية والقيادات الإسلامية الأخرى، فيما المستفيد من "داعش" هو المحور الذي ينتمي إليه وهبي. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) May 18, 2021

وأكمل جعجع: ”أما المغالطة الثانية تكمن في أن يسمح لنفسه بتقمّص دور قاض بغفلة من الزمن بدلا من دور وزير خارجية، فقرر أن يصدر أحاكمه وكأنه أجرى تحقيقاته واستجمع معلوماته واطلع على حيثيات الملف وأبعاده، وقد سها عن باله بأنه وزير خارجية وليس محللا ممانعا“.

ورأى أن ”ما قام به الوزير وهبة كان بمثابة هجوم غير مبرر إطلاقا، وغير مقبول بتاتا على مجموعة دول عربية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي كانت في كل الأوقات مساعدا وظهيرا للبنان، ونذكِّر في هذا المجال بثلاث وقائع أساسية“.

ان ما قام به الوزير وهبي كان بمثابة هجوم غير مبرر إطلاقا وغير مقبول بتاتا على مجموعة دول عربية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي كانت في كل الأوقات مساعدا وظهيرا للبنان، ونذكِّر في هذا المجال بثلاث وقائع أساسية. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) May 18, 2021

وأوضح جعجع ”الواقعة الأولى هي أن السعودية من دعمت الرئيس الشهيد بشير الجميل للوصول إلى رئاسة الجمهورية، ولو لم تغتاله يد الغدر الأسدية لكان تغيّر مصير لبنان بأكمله، ولم نكن لنعيش في جهنّم الذي نعيشه اليوم بسبب التحالف الجهنمي الذي يحكم لبنان، والذي يُعد الوزير وهبة عنصرا من عناصره“.

وأشار إلى أن “ الواقعة الثانية أنه بعد حرب تموز 2006 هبّت السعودية ودول الخليج لمساعدة لبنان، وساهموا بمليارات الدولارات من أجل إعادة إعمار ما هدمته حرب لم تأخذ الدولة اللبنانية قرارا بها بل فرضت عليها فرضا“.

فيما الواقعة الثانية انه بعد حرب تموز 2006 هبّت السعودية ودول الخليج لمساعدة لبنان وساهموا بمليارات الدولارات من أجل إعادة إعمار ما هدمته حرب لم تأخذ الدولة اللبنانية قراراً بها بل فرضت عليها فرضا. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) May 18, 2021

ونوه إلى أن ”الواقعة الثالثة أن المملكة العربية السعودية، ودول الخليج أيضا قدموا للبنان المليارات من الدولارات في مشاريع بنى تحتية وإنمائية مختلفة، فضلا عن الودائع في مصرف لبنان المركزي، ناهيك عن حوالي 400 ألف لبناني ما زالوا حتى اللحظة يعملون في السعودية ودول الخليج“.

وشدد جعجع على أن ”ما أقدم عليه الوزير وهبة البارحة هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين، خصوصا في ظل هذا الظرف العصيب، لذا فإن أقلّ المطلوب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الإسراع اليوم قبل الغد في استبدال وهبة، وتكليف وزير خارجية سواه لإدارة الشؤون الخارجية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، أو إجراء الانتخابات النيابية التي هي وحدها الكفيلة باستبدال التحالف القائم بأكثرية مختلفة تنتخب رئيسا مختلفا، وتعطي الثقة لحكومة انقاذ مختلفة أصبح لبنان بأمس الحاجة إليها“.

ان ما أقدم عليه الوزير وهبي البارحة هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين، خصوصا في ظل هذا الظرف العصيب، لذا إن أقلّ المطلوب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الإسراع اليوم قبل الغد في استبدال وهبي وتكليف وزير خارجية سواه لإدارة الشؤون الخارجية… — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) May 18, 2021

وختم جعجع قائلا: ”أتمنى من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقيادة السعودية ألّا تحمِّل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله زورًا وزير غير مسؤول، بل أن تكون، كما دائما، سندا لهذا الشعب الذي عانى وما زال من سلطة خطفت البلد وشعبه بغفلة من الزمن“.