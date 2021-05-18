بلينكن: أمريكا تلقت معلومات إضافية عن قصف مبنى في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تلقت المزيد من المعلومات بشأن قصف إسرائيل مبنى يضم مكتب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيسلندي في ريكيافيك: ”طلبنا المزيد من المعلومات من إسرائيل بهذا الشأن“.

وتابع: ”حسبما فهمت تلقينا بعض المعلومات الإضافية عبر قنوات مخابرات، وهذا ليس أمرا يمكنني التعليق عليه“.

ولم تلق دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، لدعم وقف إطلاق النار آذانا صاغية، وإن كانت وتيرة القتال عبر الحدود بين إسرائيل وحماس خفت على نحو طفيف، اليوم الثلاثاء.