وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة يعتذر: جل من لا يخطئ

أصدر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، اليوم الثلاثاء، بيان اعتذار عن تصريحات أدلى بها أمس، خلال لقاء تلفزيوني، اعتبرت مسيئة لدول الخليج العربي، قائلا إنه لم يقصد الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة.

وجاء في بيان الوزير، بحسب موقع mtv اللبناني: ”يهمني التأكيد مرة جديدة، أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه، كما أنّ القصد لم يكن لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها، لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل“.

وأضاف في البيان: ”جل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة“.

وفي وقت سابق، تبرأت رئاسة الجمهورية اللبنانية، من تصريحات الوزير وهبة، كما هاجم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري التصريحات ذاتها، مشيرا إلى أنها تخرب العلاقات العربية اللبنانية.

وأثارت التصريحات، ردود فعل غاضبة بشكل واسع؛ بعدما لمح لدور خليجي في تمويل تنظيم داعش.

وخلال مداخلة لضيف سعودي، انسحب الوزير وهبة من اللقاء؛ متهما السياسي سلمان الأنصاري بإهانة الرئيس اللبناني ميشيل عون.

وبينما هم الوزير بالمغادرة، قال إنه لا يسمح لواحد من ”أهل البدو“ بإهانة الرئيس عون، قبل أن تقطع القناة المقابلة وتعود من جديد بعد إقناع الوزير بإكمال المقابلة.