مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين بصواريخ المقاومة الفلسطينية

قتل إسرائيليان وأصيب آخرون بجراح مختلفة، الثلاثاء، جراء سقوط صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية تجاه عدد من البلدات والمدن الإسرائيلية.

وأفاد موقع القناة 13 الإسرائيلية، بأن إسرائيليين اثنين قتلا في قصف استهدف المجمع الاستيطاني في أشكول.

فيما ذكرت قناة ”i24 news“، أن 14 إسرائيليا أصيبوا جراء إطلاق رشقات من الصواريخ تجاه عدد من البلدات الإسرائيلية، 4 منهم جراحهم ”خطيرة“.

واستهدفت الدفعات الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة، مناطق أسدود وبئر السبع وعسقلان وأوفاكيم والنقب الغربي، في حين أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إطلاق قذائف هاون تجاه عدد من المواقع العسكرية المحيطة بالقطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب جندي إسرائيلي بجراح متوسطة جراء سقوط قذيفة هاون في منطقة محيط معبر إيرز شمالي قطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية في المقابل، قصفها العنيف على قطاع غزة. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الثلاثاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى تشريد أكثر من 52 ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو 450 مبنى في قطاع غزة.