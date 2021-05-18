الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية شردت نحو 52 ألف فلسطيني في غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الثلاثاء، إن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى تشريد أكثر من 52 ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو 450 مبنى في قطاع غزة.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم أوتشا للصحفيين، إن نحو 47 ألفا من النازحين لجؤوا إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة.

وأضاف أن 132 بناية دمرت كما تعرض 316 مبنى لأضرار بالغة منها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية.

وقال أوتشا إنه يرحب بفتح إسرائيل معبرا حدوديا أمام الإمدادات الإنسانية لكنه دعا -أيضا- إلى فتح معبر آخر.