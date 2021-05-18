ما هي فرص فوز الكاظمي بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية؟

يقلب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خياراته للظفر بولاية ثانية، في ظل بروز تحالفات سياسية متصالحة معه، وهو ما يجعل الطريق سالكاً أمامه لتسلم رئاسة الحكومة.

ويمثل التقارب الحاصل بين الكاظمي وعدد من التحالفات السياسية، رافعة له لطرح اسمه مرة أخرى لتولي رئاسة الوزراء، خاصة في ظل عدم وجود معارضة لتكليفه بالمنصب، سوى من القوى المقربة من طهران.

وأثار التقارب الأخير بين الكاظمي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تساؤلات عن ضوء أخضر لتكليف الكاظمي مرة أخرى بتشكيل الحكومة، والعدول عن فكرة تقديم مرشح من التيار الصدري، كما أعلن الصدر.

وقال مصدر سياسي مطلع: إن ”التقارب بين الكاظمي والصدر، حاصل منذ عدة أشهر، بسبب تقارب وجهات النظر في معالجة المشكلات التي يعاني منها العراق، والإجراءات التي اتخذها الكاظمي في عدة مجالات، مثل الاقتصاد والعلاقات الخارجية، والانفتاح على المحيط العربي“.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ“إرم نيوز“، أن ”خطة الصدر تتضمن تكليف الكاظمي في حال عدم قدرته على تحقيق عدد كافٍ من مقاعد مجلس النواب، يسمح له بترشيح شخصية من تياره الخاص، مع قبول ضمني من تيار الحكمة بزعامة الحكيم، وحيدر العبادي، ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي“.

وتابع المصدر ”سبب تداول اسم الكاظمي مرة أخرى، يعود إلى بقاء الظروف التي أنتجت حكومته، مثل الاحتجاجات الشعبية، والمطالب بإبعاد النفوذ الخارجي عن البلاد“.

ووصف الكاظمي، في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، مقتدى الصدر بأنه ”سيد المقاومة“، مؤكدا أن التيار الصدري لا يسيطر على عمل الحكومة.

وقال الكاظمي ”أتيت بوزير الصحة ومحافظ البنك المركزي وليس التيار الصدري“، مضيفا أن ”الاتهامات بوجود اتفاق يجمعه بالتيار الصدري مجرد أكاذيب“.

وأعلن الكاظمي انسحابه مؤخرا من السباق الانتخابي، بالإضافة إلى حزب ”المرحلة“ الذي يضم شخصيات مقربة منه، لأسباب غير معروفة، فيما تحدثت أوساط سياسية عن وجود تفاهمات أولية، بشأن طبيعة التعاطي مع الأوضاع، وإمكانية تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة.

وأفرزت الائتلافات السياسية التي تشكلت قبل الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، عن تكتلات كبيرة، مثل ”تحالف قوى الدولة الوطنية“، وهو يجمع رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وهي جهات قريبة من الكاظمي، بعيدة نسبيا عن الاستقطابات الطائفية والمذهبية.

كما يمثل تحالف ”تقدم“ برئاسة رئيس البرلمان الحالي، محمد الحلبوسي، أبرز الائتلافات السنية، ما قبل الانتخابات، وسط أنباء عن تقارب جماعي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني، وهو أكبر الأحزاب الكردية، بالإضافة إلى تقارب مع تحالف الحكيم والعبادي.

لكن رغم المؤشرات الأولية، التي تدفع بالكاظمي نحو رئاسة الحكومة المقبلة، إلا أن رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالدفع بأحد أنصاره إلى المنصب، قد يمثل عائقا أمام الكاظمي، في حال جاءت نتائج الانتخابات وفق ما يهوى الصدر.

وتشير مصادر سياسية، إلى اسمين مرشحين عن التيار الصدري لرئاسة الحكومة، حال الحصول على المقاعد النيابية الكافية، هما ابن عمه، جعفر الصدر، سفير العراق الحالي في بريطانيا، وابن شقيقه، أحمد الصدر، الذي تسلم مؤخرا منصبا في وزارة الخارجية بعد حصوله على شهادة الماجستير.

بدوره، رأى المحلل السياسي، عماد محمد، أن ”القوى المعتدلة ستحظى بقوة نيابية خلال الانتخابات المقبلة، مقابل الكتل التي لديها ميول نحو المجموعات المسلحة، أو إيران، وهذا ما يعزز فرص وجود شخصيات مقبولة لتسلم رئاسة الحكومة، حيث تتشكل الحكومات في العراق، من خلال اتفاق سياسي، تبرمه الكتل الكبيرة غالبا“.

وقال محمد لـ“إرم نيوز“ إن ”قرب الكاظمي من بعض الكتل قد يسبب ردة فعل لدى التحالفات الأخرى، التي قد تتجمع تحت مظلة واحدة، وترشح شخصية لرئاسة الحكومة، غير مقبولة أو بعيدة عن مزاج الشارع، وهي لا تفعل ذلك، من أجل المصلحة الوطنية، إنما نكاية بالفريق الآخر، وهذا ما ينذر بمخاطر سياسية ومخاض عسير“.