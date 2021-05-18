الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تفجير عبوة في الخليل

أطلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تفجير عبوة بجنود على حاجز للجيش في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ إن ”الجيش الإسرائيلي فوجئ في حادثة غير عادية بمدينة الخليل، حيث حاول فلسطيني يحمل عبوة متفجرة الاقتراب من عدد من الجنود، إلا أن الجنود أطلقوا النار عليه وتم تحييده“.

في السياق، أظهر مقطع فيديو الشاب الفلسطيني ملقى على الأرض عقب إطلاق النار عليه، فيما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنها تجري اتصالات لمعرفة مصير الشاب وحالته.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة المئات، وذلك في مناطق متفرقة من مدن الضفة.

وتأتي حالة التوتر هذه، في ظل استمرار المواجهة العسكرية في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي أدت لاستشهاد 212 فلسطينياً منهم 61 طفلاً و36 سيدة و16 مسنا، وإصابة 1400 بجراح مختلفة منهم 400 طفل و270 سيدة.