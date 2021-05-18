60 غارة إسرائيلية ولا تقارير عن سقوط شهداء في غزة خلال الليلة الماضية

قال مسؤولو الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إنهم لم يتلقوا تقارير عن سقوط شهداء فلسطينيين خلال الليل في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في أول تراجع على ما يبدو في عدد الشهداء منذ اندلاع العدوان في العاشر من مايو/أيار.

وأفاد شاهد من رويترز بأن كثافة الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل تراجعت أيضا بين منتصف الليل والساعة العاشرة صباحا، الـ(07:00 بتوقيت غرينتش).

وأشارت التحذيرات الإسرائيلية من الصواريخ إلى أن أحدث عمليات إطلاق للصواريخ ركزت على البلدات الحدودية وليس على أهداف أعمق داخل إسرائيل.

وتضغط دول العالم من أجل التوصل لتهدئة في غزة.

وقال البريجادير جنرال هيداي زيلبرمان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لإذاعة الجيش إن ”الجيش مستمر بالعمل في غزة وفقا لقائمة من الأهداف خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة“، مضيفا أن ”الجيش لا يتحدث عن وقف لإطلاق النار. إننا نركز على إطلاق النار“.

وأحصى سكان غزة 60 غارة إسرائيلية خلال الليل.

وقال مسؤولون من الجانبين في وقت سابق، إن بعض قتلى غزة دُفنوا تحت أنقاض مبانٍ ومخابئ منهارة؛ ما يجعل من الصعب تحديد عدد الضحايا في الوقت الحالي.