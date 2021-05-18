غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مجمع أنصار الحكومي غرب غزة (فيديو وصور)

استهدفت المقاتلات الإسرائيلية فجر اليوم، مجمع انصار الحكومي غرب مدينة غزة، بعدة غارات جوية عنيفة.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية ساحة في منطقة الكتيبة غرب غزة تضم مكاتب للأونروا ومقار حكومية، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع في المنطقة.

🔴 #صور للقصف العنيف الذي طال محيط مجمع أنصار والكتيبة غرب مدينة غزة. – تصوير: الفرنسية AFP#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/00b7wzYuY5 — بوابة الهدف (@hadafps) May 17, 2021

وتم استهدف عد من الشقق السكنية في حي الرمال وسط غزة، كما عمدت المقاتلات على استهدف الشوارع الرئيسية ومقر وزارة الصحة لا سيما مختبر فحص فيروس كورونا.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل غزة بعدة قذائف صاروخية.

🔴 عاجل ❗ طائرات الاحتلال الصهيوني تنفذ سلسلة غارات عنيفة على مجمع أنصار غرب مدينة غزة#GazaUnderAttak pic.twitter.com/YI5IPmxfuM — خــاڵـــد مـــﺣ͠ــمـــد شــمـيطي 🕊️ (@abualisar18) May 17, 2021

يأتي ذلك بعيد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن أكد لنتنياهو خلال الاتصال أنه يدعم التوصل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

وشكك مسؤول إسرائيلي كبير الاثنين في إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بعد أكثر من أسبوع من الصراع العنيف الذي خلف عشرات القتلى.

وفشلت جهود الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة لوقف الضربات الجوية الإسرائيلية وصواريخ الفلسطينيين في غزة حتى الآن في تهدئة المواجهات.

وردا على سؤال عما إذا كان يجري العمل على التهدئة، قال المسؤول الإسرائيلي الكبير لرويترز ”لا يوجد شيء من هذا القبيل الآن. لا توجد مفاوضات. لا يوجد اقتراح. لا يوجد شيء على الطاولة“.