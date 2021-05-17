القوات العراقية تعلن اعتقال قيادي بارز بتنظيم داعش

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من اعتقال مسؤول تجهيزات مخابئ داعش، خلال عملية إنزال جوي في جزيرة الحضر في الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين، شمال العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان لها، انه ”بعملية نوعية خاصة نفذت بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت تواجد الارهابي ما يسمى المسؤول عن تجهيز اوكار الدواعش في جزيرة الحضر في الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات غرب نينوى وصلاح الدين وتقديم الدعم اللوجستي لها من مواد غذائية وطبية ومعدات، وتم على إثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى“.

وأضاف البيان انه ”حيث شرعت قوة محمولة جواً من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ٢٠ وفصيل استخبارات لواء المشاة ٤٣، وباسناد بري ألي من قبل الفوج الاول اللواء ذاته، تمت عملية الانزال الجوي ومحاصرة الارهابي والقبض عليه وضبط العجلة التي كانت تحمل مواد الدعم للأوكار“.

ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر اعتقال أفراد في التنظيم، يمتلكون صفات قيادية غالبًا، دون ذكر أسمائهم.