مسؤول إسرائيلي كبير: لا يوجد أي مؤشر على التهدئة مع غزة

شكك مسؤول إسرائيلي كبير الاثنين في إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بعد أكثر من أسبوع من الصراع العنيف الذي خلف عشرات القتلى.

وفشلت جهود الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة لوقف الضربات الجوية الإسرائيلية وصواريخ الفلسطينيين في غزة حتى الآن في تهدئة المواجهات.

وردا على سؤال عما إذا كان يجري العمل على التهدئة، قال المسؤول الإسرائيلي الكبير لرويترز ”لا يوجد شيء من هذا القبيل الآن. لا توجد مفاوضات. لا يوجد اقتراح. لا يوجد شيء على الطاولة“.

وقال المسؤول إن مصر كانت على الأرجح الوسيط الأكثر فاعلية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. وأضاف ”يبدو أنهم أكثر تواصلا“.

وتوسطت مصر، التي لها حدود مع غزة، للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في الماضي، إلى جانب قطر والأمم المتحدة. وستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لمناقشة الوضع.

لكن المسؤول الإسرائيلي الكبير أشار إلى احتمال استمرار الصراع لمدة أطول.

وقال ”ليس لدينا أي فكرة عن الوقت الذي نحتاجه، لأن إطلاق الصواريخ لا يتوقف. لا يمكننا التوقف عندما تستمر الهجمات على هذا المنوال. إسرائيل مستعدة لمواصلة القتال. بنك الأهداف لا ينتهي. يمكن أن يستمر هذا لأشهر“.