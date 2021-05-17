الجيش الإسرائيلي: انطلاق صفارات إنذار قرب الحدود مع لبنان‎

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات إنذار من الصواريخ انطلقت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان يوم الاثنين.

وأضاف أنه يحقق في الواقعة.

وذكرت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي أن دوي انفجارات سمع في المنطقة.

وأفاد موقع ”واي نت“ الإخباري الإسرائيلي بأن خمسة صواريخ أطلقت على إسرائيل من لبنان، سقطت جميعها في الأراضي اللبنانية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت يوم الخميس من لبنان باتجاه شمال إسرائيل لكنها سقطت في البحر المتوسط ولم تتسبب في أضرار أو إصابات.