مصر ترسل 65 طنا من الأدوية إلى قطاع غزة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد ”إرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه (نحو 890 ألف دولار) إلى دولة فلسطين؛ لدعم الأشقاء المصابين في قطاع غزة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي“.

وأوضحت في بيان، يوم الإثنين، أن شحنة المساعدات الطبية تشمل مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، إضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، ومستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، فضلًا عن أقنعة أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، وأسطوانات أكسجين، وسرنجات ومضخات للمحاليل.

وبينت الوزيرة المصرية أن شحنة المساعدات شملت أيضًا جميع أنواع الأدوية.

وذكرت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة الصحة والسكان لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للفلسطينيين بالمستشفيات، والتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة والمحافظات المعنية في عمليات إخلاء الحالات إلى المستشفيات، إضافة إلى التنسيق أيضًا بين غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وغرفة العمليات التي تم تفعيلها بمقر هيئة الإسعاف المصرية، التي تقوم بالتنسيق بين سيارات الإسعاف والمستشفيات لنقل المصابين من معبر رفح البري.

وجددت الوزيرة المصرية تأكيد حرص بلادها على دعم ومساندة الفلسطينيين، وتسخير جميع الإمكانيات الطبية للوقوف على احتياجاتهم.