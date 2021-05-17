العاهل الأردني: الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية قادت إلى التصعيد

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، يوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد الدائر، والدفع بالمنطقة نحو المزيد من التأزيم والتوتر.

وشدد على أنه لا بديل عن الحل السياسي، الذي يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر العاهل الأردني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بتحذيراته المتواصلة من مغبة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في القدس، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات التهجير غير القانوني لأهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم.

وجدد تحذيره من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مشددًا على مواصلة الأردن بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأكد الملك عبدالله ”ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنب تكرارها، وكذلك وقف العدوان على غزة، والعمل على دفع عملية السلام“، معربًا عن تقديره لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.