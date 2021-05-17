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نتنياهو يعلن استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة‎
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 20:03 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 21:25 GMT

نتنياهو يعلن استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة‎

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الإثنين، استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة. وقال نتنياهو عبر تويتر "أنهيت للتو جلسة لتقييم الأوضاع

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المصدر: القدس المحتلة – إرم نيوز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الإثنين، استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو عبر تويتر ”أنهيت للتو جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية حضرها كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ورئيس هيئة الأمن القومي“.

وأضاف ”أوعزت بمواصلة ضرب الأهداف الإرهابية ”، على حد وصفه.

وتابع نتنياهو، أن ”الجيش الإسرائيلي قضى على قائد كبير آخر ينتمي للجهاد الإسلامي“، في إشارة لقائد لواء الشمال في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي حسام أبو هربيد الذي اغتالته إسرائيل في وقت سابق الإثنين.

وقال نتنياهو ”أصبنا بحرية حماس ونواصل ضرب المنظومة التحت أرضية – (مترو) حماس وهناك أهداف أخرى“.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي قصف أهداف في قطاع غزة ما أدى إلى إحداث دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية في القطاع، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية تجاه عدد من المدن الإسرائيلية.

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