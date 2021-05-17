نتنياهو يعلن استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة‎

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الإثنين، استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو عبر تويتر ”أنهيت للتو جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية حضرها كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ورئيس هيئة الأمن القومي“.

وأضاف ”أوعزت بمواصلة ضرب الأهداف الإرهابية ”، على حد وصفه.

أنهيت للتو جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية حضرها كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي. أوعزت بمواصلة ضرب الأهداف الإرهابية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 17, 2021

وتابع نتنياهو، أن ”الجيش الإسرائيلي قضى على قائد كبير آخر ينتمي للجهاد الإسلامي“، في إشارة لقائد لواء الشمال في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي حسام أبو هربيد الذي اغتالته إسرائيل في وقت سابق الإثنين.

وقال نتنياهو ”أصبنا بحرية حماس ونواصل ضرب المنظومة التحت أرضية – (مترو) حماس وهناك أهداف أخرى“.

جيش الدفاع يقوم بذلك جيدا واليوم قضى على قائد كبير آخر ينتمي للجهاد الإسلامي. كما أصبنا بحرية حماس ونواصل ضرب المنظومة التحت أرضية – "مترو" حماس, وهناك أهداف أخرى. سنواصل العمل طالما دعت الحاجة لذلك, من أجل استعادة الهدوء والأمان لجميع المواطنين الإسرائيليين. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 17, 2021

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي قصف أهداف في قطاع غزة ما أدى إلى إحداث دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية في القطاع، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية تجاه عدد من المدن الإسرائيلية.