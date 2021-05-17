السودان.. إقالة رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام

قرر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، إعفاء رئيسة القضاء نعمات عبد الله من منصبها، وقبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي، إن المجلس ”أعفى نعمات عبد الله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء“.

وأفاد بأن ”النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل، ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه“.

وأضاف الفكي أنه ”وفقاً لاختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية، فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي“.

وذكر المتحدث أنه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الانتقالي رئيس القضاء، كما ينطبق الأمر على النائب العام، وفقا لما تضمنته الوثيقة في الفقرة التالية: ”يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام“.

وفي أغسطس/ آب من العام 2019، عينت نعمات عبد الله رئيسا للقضاء كأول امرأة تتقلد المنصب في البلاد.

ولازم تعيين رئيس القضاء والنائب العام جدل كبير بين مكونات قوى الثورة حينها.