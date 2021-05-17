وزيرا خارجية أمريكا والأردن يتفقان على ضرورة إحلال هدوء مستمر في إسرائيل وغزة‎

قالت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين إن الوزير أنتوني بلينكن اتفق في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي على ضرورة العمل لإحلال هدوء مستمر في إسرائيل وغزة‎.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته، في موقعها على الإنترنت، أن الوزيرين أعربا خلال الاتصال الهاتفي عن قلقهما المشترك إزاء أعمال العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفاد البيان أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال المحادثة الهاتفية على أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون على قدم المساواة الحياة في سلام وأمن.

ووفقا للبيان، شكر الوزير بلينكن نظيره الصفدي على جهود الأردن الدؤوبة في دعم السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن.