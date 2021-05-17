السودان: التطبيع مع إسرائيل لا علاقة له بالحقوق الفلسطينية

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن ما يحدث في غزة شيء مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين العزل، مؤكدا أن ”التطبيع لا علاقة له بالحقوق الفلسطينية“.

وأكد البرهان في لقاء تلفزيوني مع قناة ”فرانس 24″، اليوم الإثنين، أنه دون حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ستظل المشاكل تتجدد.

وأشار المسؤول السوداني، في حديث أدلى به خلال أول زيارة له إلى فرنسا، إلى أن التطبيع مع إسرائيل ليس له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، لافتا إلى أن التطبيع ”هو تصالح مع المجتمع الدولي، ومن ضمنه إسرائيل“.

ورد البرهان، على سؤال بشأن إمكانية التراجع في قرار التطبيع مع إسرائيل، بأن ”هذا قرار تحكمه مؤسسات الدولة“.

دعوة لحل توافقي بشأن سد النهضة

وحول الأوضاع مع إثيوبيا وأزمة الحدود وسد النهضة، أكد البرهان أن السودان موقفه من السد واضح، يُريد حلا توافقيا مبنيا على حفظ الحقوق.

وشدد على ضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة، وهذا حق مشروع للسودان، مشيرًا إلى أن العلاقات الأخوية مع إثيوبيا تحتم التوصل في النهاية إلى اتفاق.

وبين أن مصر والسودان، لديهما مصالح مشتركة ومتشابهة فيما يتعلق بسد النهضة، مؤكدا أن الطرفين يسعيان إلى وجود اتفاق ملزم وقانوني، مشددا على أن هذا حق الأجيال في المستقبل.

وأكد أن بلاده ليس لديها أي رغبة في حدوث صدام مع الجارة إثيوبيا، لكن حق السودان في السيادة على أرضه لن يقف أمامه أي عائق.

كما أكد أن سيناريو الحرب مع إثيوبيا مستبعد من جانب السودان، ونيل الحقوق من خلال التفاوض والتراضي مع الجيران، كما صرح من قبل.