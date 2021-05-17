تقرير: ثلث الإسرائيليين لا يمتلكون ملاجئ محصنة قرب منازلهم

أظهرت موجة التصعيد العسكري الحالية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، مدى هشاشة الجبهة الداخلية المدنية في الدولة العبرية، إذ أفادت معطيات قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أن قرابة ثلث السكان الإسرائيليين لا يمتلكون ملاجئ محصنة على مقربة من منازلهم.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ اليوم الإثنين، أنه منذ بداية عملية ”حارس الأسوار“، يضطر ملايين الإسرائيليين للبقاء طيلة الوقت تحت ضغوط وقلق مستمر، وأنه على الرغم من تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء على مقربة من الملاجئ العامة المحصنة، لكن بالنسبة للكثير من الإسرائيليين يعد هذا الأمر غير عملي، ومن ثم يضطرون للهبوط إلى الطوابق السفلى وغرف الدرج، وهو أمر غير كاف لحمايتهم من الصواريخ.

ونوهت الصحيفة إلى أن ثلث السكان الإسرائيليين لا يمتلكون ملجأ عاما أو خاصا، أو مكانا آمنا يمكن التوجه إليه في غضون نصف دقيقة إلى دقيقة واحدة منذ إطلاق صافرات الإنذار، ومن ثم فإن مواطنا واحدا من بين كل ثلاثة مواطنين بلا حماية من شظايا صواريخ الفصائل الفلسطينية لو سقطت على مقربة من منزله.

ونقلت الصحيفة عن إيتاي ليبرمان، من بلدة ريشون ليتسون، قولها إنه لا يوجد ملجأ عام يمكنها التوجه إليه لو أطلقت صافرات الإنذار، مضيفة: ”نحن مضطرون للهبوط 6 طوابق في وقت قصير، وهو أمر غير منطقي، كل سكان البناية التي أقطنها يعانون نفس المشكلة، ومنهم مسنون، لقد شيدت البناية في الثمانينيات من القرن الماضي، وجميع البنايات هنا لا يوجد بها غرف محصنة“.

ووفق الصحيفة، فإن الكثير من البنايات شيدت ولم تضع بالاعتبار تدشين غرف محصنة، وتلك البنايات التي يوجد بها مثل هذه الغرف لا يمكنها استيعاب كل السكان، ومن ذلك بنايات شارع كالمان جافريل في حي كريات موشي في مدينة رحوفوت، فالعديد من البنايات هناك بدون ملاجئ، وهناك بنايات بها ملاجئ صغيرة وغير منظمة.

ونقلت الصحيفة عن سكان في الحي المشار إليه أنه حين يتم إطلاق صافرات الإنذار، فإنهم يتوجهون إلى الطوابق السفلى، أو لغرفة داخلية داخل المنزل، أو لا يستجيبون للتحذير، مع أن هذا الحي شهد إطلاق صافرات الإنذار 10 مرات على الأقل في الأسبوع الأخير، وبعدها سقطت صواريخ ووصلت الشظايا إلى منازلهم.

ويقول ألكس، وهو من سكان حي كريات موشي في مدينة رحوفوت إن هذا الحي به بنايات تحتوي على غرف محصنة لكنها في غاية الصغر ولا يمكنها استيعاب الجميع، مضيفا: ”لدينا ملاجئ بحجم مخزن، ولذلك يرى السكان أنه لا مبرر للتوجه إليها، إذ لا يمكن لبعضها استيعاب أسرة واحدة، ينبغي التدخل فورا وحل هذه المشكلة“.

ووجدت الصحيفة من خلال دراستها للوضع إن الطريق للوصول إلى الملاجئ محفوف بالمخاطر أحيانا، وأن الكثير من الإسرائيليين يفضلون البقاء في الطوابق السفلى أو تحت الدرج بدلا من التوجه إلى الملاجئ العامة.

كما نقلت الصحيفة عن دان، وهو من سكان حي رامات أفيف في مدينة تل أبيب، أن البناية التي يقطنها لا تحتوي على غرفة محصنة، وأنه يضطر للبقاء تحت الدرج بدلا من الذهاب إلى ملجأ عام، إذ سيكون عليه هبوط 4 طوابق هو وعائلته، منذ سماع دوي صافرات الإنذار، ما يعني أنه لا يمتلك الوقت الكافي.