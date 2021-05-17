العراق يعزز إجراءات الأمن في البصرة لكبح تهريب المخدرات والسلاح من قبل الميليشيات

ذكرت مصادر استخبارية، أن الجهات الأمنية العراقية المختصة شددت الإجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية، خصوصا في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق؛ بعدما كشفت ثغرات أمنية تستغلها الميليشيات المسلحة في عمليات تهريب المخدرات والسلاح والمواد الممنوعة الأخرى.

وعلى الرغم من العمليات الأمنية المتكررة التي نفّذتها القوات العراقية في جنوب البلاد، واستهدفت في جزء منها مافيات تهريب المخدرات، إلا أن تلك المافيات لا تزال نشطة، كاسرة الحدود التي تربط العراق بجواره.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبدالحسين الماجدي، في بيان صحفي، إنه ”تم التوجيه بتشكيل قوة نهرية خاصة من لواء المغاوير قيادة عمليات البصرة؛ وذلك لمطاردة المطلوبين في مياه شط العرب“.

وكشف الماجدي أن ”من أهم واجبات هذه القوة القيام بعمليات نوعية في مناطق الأهوار البعيدة والنائية، والتي يتعذر على قطعات المشاة الوصول إليها. تلك المناطق التي قد تكون ملاذا آمنا للمجرمين والخارجين على القانون“.

وبين أن ”هذه القوة ستجهز بأحدث الزوارق البحرية السريعة والمعدات الأخرى، وستكون جاهزة لتنفيذ الواجبات الموكلة إليها خلال الفترة القادمة“.

وشدد قائد عمليات البصرة على ”ضرورة منع تدفق المواد المخدرة لداخل الأراضي العراقية، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة، وإسناد أمرية خفر السواحل للقيام بواجباتها الأمنية“، حيث لوحظ وجود بعض المناطق القريبة جدا والتي قد تستخدم في عمليات التهريب“.

وأكد الماجدي، ”ضرورة القيام بعمليات تفتيش استباقية واسعة في تلك المناطق، وتشديد الإجراءات الأمنية في مراقبة الحدود بالاستفادة من كاميرات المراقبة والطيران المسير“.

وقال نائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، لـ“إرم نيوز“، إن ”هذا التوجيه الجديد من قيادة العمليات، جاء بعد كشف ثغرات خطيرة وكبيرة تستغلها الفصائل المسلحة في عمليات تهريب المخدرات والسلاح وغيرها من المواد الممنوعة“.

وبين النائب العراقي أن ”هذه الخطوة، سيكون لها أثر كبير في الحد من عمليات تهريب المخدرات والسلاح، كما أن هذه القوة النهرية الخاصة، سيكون لها تواجد في محافظات عراقية قريبا جدا، ولن تكون في البصرة فقط، فإغلاق الثغرات يجب أن يشمل كل المدن العراقية؛ للحد من ظاهرة تجارة المخدرات والسلاح“.