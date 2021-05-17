حماس تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة

أعلنت حركة حماس، يوم الإثنين، أنها استهدفت بارجة إسرائيلية قبالة سواحل قطاع غزة، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إنها ”استهدفت بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية“.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن ”الجيش تمكن من القضاء على قطعة بحرية غير مأهولة، والقضاء على عدد من النشطاء كانوا يستعدون لتنفيذ عملية في المجال البحري“.

وأضاف أدرعي في تغريدة له على تويتر: ”في الأيام الأخيرة ضربنا بقوة مصالح حماس البحرية حيث نفذنا اليوم عملية مشتركة جوًا وبحرا للقضاء على خطة لاستخدام قطعة بحرية غير مأهولة“.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، أمس الأحد، بنشر تفاصيل حول محاولة استهداف حماس لمنصة استخراج الغاز قبالة قطاع غزة.

وأشارت إسرائيل إلى أن حركة حماس كانت تمتلك ”غواصات“ بحرية محلية مفخخة مسيرة، وأنها حاولت استهداف منصة الغاز في المتوسط بها، إلا أن إسرائيل استهدفت هذه الآليات.